Шахтар - Манчестер Сіті: анонс матчу

Фото: "Шахтар" - "Манчестер Сіті" (shakhtar.com)

Готуємося до поєдинку третього туру групового етапу Ліги чемпіонів

"Шахтар" прийматиме "Манчестер Сіті" в третьому турі групового етапу Ліги чемпіонів. Трансляція поєдинку почнеться на РБК-Україна о 22:00, а дивитися можна на телеканалі "Футбол 1". Букмекери вважають фаворитами цього протистояння команду гостей.

23 жовтня 22:00

Харків, стадіон "Металіст"

"Шахтар" спробує повторити успіх минулого року і знову перемогти "Манчестер Сіті" в домашньому матчі групового етапу Ліги чемпіонів.

Головним арбітром буде Карлос дель Серро, допомагати йому лайнсмени Хуан Юсте і Роберто дель Паломар, за лінією воріт працювати Хуан Мартінес Мунуера і Сантьяго Хаїме Латре. Резервний рефері Теодоро Собріно.

Головний тренер "Шахтаря" Паулу Фонсека: "Насправді, ми не будемо змінювати нашу схему. Ми втратили два найважливіші елементи нашої команди - Тайсона і Марлоса. Ісмаїлі також під питанням. Однак ми будемо грати тими гравцями, які є. Тактична схема не зміниться. У нас вийде зовсім інша команда, ніж минулого сезону. Пішло багато гравців. Для наших молодих гравців такий матч буде вперше. Це великий шанс".

Головний тренер "Манчестер Сіті" Хосеп Гвардіола: "Готовність до виграшу Ліги чемпіонів? Я народився в Барселоні і робив там перші кроки у футболі. Перемагати - в моїй крові. Футбол - це гра, ми не завжди будемо вигравати. Одного бажання недостатньо. Потрібен досвід, потрібні певні обставини. Буду чесний, тому скажу, що відчуваю зараз - ми ще не готові. ми будемо працювати і обов'язково зробимо все, щоб виграти".

Орієнтовні склади:

"Ліон": Лопеш - Дюбуа, Марсело, Морель, Менді - Траоре, Ндомбеле, Діоп, Оар - Набіл Фекір - Депа.

"Шахтар": Пятов - Бутко, Ракицький, Кривцов, Ісмаїлі - Майкон, Степаненко - Марлос, Тайсон, Фернандо - Мораес