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"Шахтер" в июле: полное расписание матчей украинского гранда

Фото: Тарас Степаненко и другие на тренировке "Шахтера" (shakhtar.com)
Автор: Антон Федорцив

Донецкий "Шахтер" определился со списком спарринг-партнеров на тренировочных сборах в Нидерландах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт клуба.

"Горняки" запланировали три контрольных поединка на июль. Соперниками отечественного гранда станут представители Эредивизи. В настоящее время "Шахтер" во главе с Игорем Йовичевичем тренируется в Роттердаме.

Список матчей дончан в июле:

  • "Фортуна" – "Шахтер", 22 июля
  • "Аякс" – "Шахтер", 26 июля
  • "Утрехт" – "Шахтер", 30 июля

Накануне лагерь "горняков" пополнился первым легионером – форвардом Лассиной Траоре. Йовичевич взял на сборы 27 исполнителей-украинцев. Позже к ним присоединились хавбек Чех и нападающий Вакула.

Ранее боссы "Шахтера" определились с временным домом в еврокубках на период полномасштабной войны. Домашние матчи Лиги чемпионов "горняки" будут играть в Варшаве.

К слову, ранее составили предварительный гид по сезону 2022/23 в украинской Премьер-лиге.

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