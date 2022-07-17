RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

"Шахтар" у липні: повний розклад матчів українського гранда

Фото: Тарас Степаненко та інші на тренуванні "Шахтаря" (shakhtar.com)
Автор: Антон Федорців

Донецький "Шахтар" визначився зі списком спаринг-партнерів на тренувальних зборах у Нідерландах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт клубу.

"Гірники" запланували три контрольні поєдинки на липень. Суперниками вітчизняного гранда стануть представники Ередивізі. Наразі "Шахтар" на чолі з Ігорем Йовічевічем тренується в Роттердамі.

Перелік матчів донеччан у липні:

  • "Фортуна" – "Шахтар", 22 липня
  • "Аякс" – "Шахтар", 26 липня
  • "Утрехт" – "Шахтар", 30 липня

Напередодні табір "гірників" поповнився першим легіонером – форвардом Лассіною Траоре. Йовічевіч узяв на збори 27 виконавців-українців. Пізніше до них приєдналися хавбек Чех і нападник Вакула.

Раніше боси "Шахтаря" визначилися з тимчасовою домівкою у єврокубках на період повномасштабної війни. Домашні матчі Ліги чемпіонів "гірники" гратимуть у Варшаві.

До слова, раніше склали попередній гід сезоном 2022/23 в українській Прем'єр-лізі.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ШахтарАякс