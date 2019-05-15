Шахтер - Ингулец: где смотреть матч

В финальном матче Кубка Украины-2019 встретятся "Шахтер" и "Ингулец" из Петрово. По мнению букмекеров, безоговорочным фаворитом этого противостояния является донецкий клуб.

15 мая 21:00

Запорожье, стадион "Славутич-Арена"

В Запорожье в среду, 15 мая, на "Славутич-Арене" состоится финал Кубка Украины между "Шахтером" и "Ингульцом".

В прямом эфире игру можно будет посмотреть на телеканале "Футбол 2", а также на общенациональном ТРК "Украина". Время начала матча - 21:00.

Напомним, впервые в истории Кубка Украины в финале сыграет представитель Первой лиги.