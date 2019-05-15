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Шахтер - Ингулец: где смотреть матч

Новости » Спорт    15.05.2019 - 14:45
Шахтер - Ингулец: где смотреть матч
Фото: тренировка "Ингульца" перед финалом с "Шахтером" (facebook.com/uanationalcup)

Где и когда начнется финальный поединок Кубка Украины

В финальном матче Кубка Украины-2019 встретятся "Шахтер" и "Ингулец" из Петрово. По мнению букмекеров, безоговорочным фаворитом этого противостояния является донецкий клуб. 

15 мая 21:00
Запорожье, стадион "Славутич-Арена"

 

В Запорожье в среду, 15 мая, на "Славутич-Арене" состоится финал Кубка Украины между "Шахтером" и "Ингульцом".

В прямом эфире игру можно будет посмотреть на телеканале "Футбол 2", а также на общенациональном ТРК "Украина". Время начала матча - 21:00.

Напомним, впервые в истории Кубка Украины в финале сыграет представитель Первой лиги.

Шахтер - Ингулец: анонс матча Назначен арбитр на финал Кубка Украины между "Шахтером" и "Ингульцом"
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