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Шахтар - Інгулець: де дивитися матч

Новини » Спорт    15.05.2019 - 14:45
Шахтар - Інгулець: де дивитися матч
Фото: тренування "Інгульця" перед фіналом з "Шахтарем" (facebook.com/uanationalcup)

Де і коли почнеться фінальний поєдинок Кубка України

У фінальному матчі Кубка України-2019 зустрінуться донецький "Шахтар" і "Інгулець" з Петрового. На думку букмекерів, беззаперечним фаворитом цього протистояння є донецький клуб.

15 травня 21:00
Запоріжжя, стадіон "Славутич-Арена"

 

У Запоріжжі в середу, 15 травня, на "Славутич-Арені" відбудеться фінал Кубка України між "Шахтарем" та "Інгульцем". 

У прямому ефірі гру можна буде подивитися на телеканалі "Футбол 2", а також на загальнонаціональному ТРК "Україна". Час початку матчу - 21:00.

Нагадаємо, вперше в історії Кубка України в фіналі зіграє представник Першої ліги.

Шахтар - Інгулець: анонс матчу Призначено арбітра на фінал Кубка України між "Шахтарем" та "Інгульцем"
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