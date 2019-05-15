Шахтар - Інгулець: де дивитися матч

Фото: тренування "Інгульця" перед фіналом з "Шахтарем" (facebook.com/uanationalcup)

Де і коли почнеться фінальний поєдинок Кубка України

У фінальному матчі Кубка України-2019 зустрінуться донецький "Шахтар" і "Інгулець" з Петрового. На думку букмекерів, беззаперечним фаворитом цього протистояння є донецький клуб.

15 травня 21:00

Запоріжжя, стадіон "Славутич-Арена"

У Запоріжжі в середу, 15 травня, на "Славутич-Арені" відбудеться фінал Кубка України між "Шахтарем" та "Інгульцем".

У прямому ефірі гру можна буде подивитися на телеканалі "Футбол 2", а також на загальнонаціональному ТРК "Україна". Час початку матчу - 21:00.

Нагадаємо, вперше в історії Кубка України в фіналі зіграє представник Першої ліги.