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"Шахтер" в игре против "Антальяспора" почтил память убитых в Украине детей

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Анкара, Вторник 26 апреля 2022 01:57
"Шахтер" в игре против "Антальяспора" почтил память убитых в Украине детей Футболисты ФК Шахтер (Фото: twitter.com)
Автор: Константин Широкун

Игроки футбольного клуба "Шахтер" на благотворительную игру против турецкой команды "Антальяспор" вышли в футболках с изображением руки Валерии Глодан с бейджиком из роддома о рождении ее дочки. И мама, и трехмесячный ребенок погибли при ракетном ударе жилого дома в Одессе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter ФК "Шахтер".

"Шахтер" вышел на благотворительный матч в футболках в память о 215 убитых украинских детях в результате полномасштабного вторжения России. На принте на футболках изображена рука Валерии Глодан с бейджиком из роддома о рождении ее дочки Киры в январе этого года", - отмечает пресс-служба футбольного клуба.

&quot;Шахтер&quot; в игре против &quot;Антальяспора&quot; почтил память убитых в Украине детей

Напомним, что Валерия, трехмесячная Кира и ее бабушка были убиты при попадании российской ракеты в своей квартире в Одессе в субботу.

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