"Шахтер" громко разгромил "Львов" в рамках Премьер-лиги

Матч проводился на территории НСК "Олимпийский" в Киеве, а львовяне выступили гостями на поле.

Во время первого тайма счет был открыт уже на 17 минуте. Нападающий футбольного клуба "Львов" Эрнест Ньярко забил мяч во вражеские ворота после удачного паса от Довгого. Впрочем, "шахтера" удалось выровнять счет в самом конце тайма. Тете реализовал удачный пенальти и подарил своей команде первый гол.

К сожалению, уже во время второго тайма "Львов" так и не смог реализовать свою игру, поскольку донецкий клуб начал быстро выходить вперед. Гости были вынуждены атаковать, а "шахтеры", со своей стороны, воспользовались этим и продолжили методично увеличивать преимущество в счете.

Во время второго тайма еще пятеро игроков "Шахтера" отметились голами, а именно:

Педриньо;

Артем Бондаренко;

Марлос;

Тарас Степаненко;

Ефим Конопля.

Фото: рейтинговая таблица Премьер-лиги (Google)