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"Шахтар" гучно розгромив "Львів" в рамках Прем'єр-ліги

Автор: Сергій Пишкін

Сьогодні, в рамках Прем'єр-ліги відбувся матч між "Львовом" та "Шахтарем". Останні гучно розгромили свого опонента та очолили рейтингову таблицю.

Детальніше про матч - в матеріалі РБК-Україна.

Матч проводився на території НСК "Олімпійський" у Києві, а львів'яни виступили гостями на полі.

Під час першого тайму рахунок було відкрито вже на 17 хвилині. Нападаючий футбольного клубу "Львів" Ернест Ньярко забив м’яч у ворожі ворота після вдалого пасу від Довгого. Втім, "шахтарям" вдалося вирівняти рахунок в самому кінці тайму. Тете реалізував вдалий пенальті та подарував своїй команді перший гол.

Вже під час другого тайму "Львів" так й не зміг реалізувати свою гру, оскільки донецький клуб почав швидко виходити уперед. Гості були вимушені атакувати, а "шахтарі", зі свого боку, скористалися цим й продовжили методично збільшувати перевагу в рахунку.

Під час другого тайму ще п'ятеро гравців "Шахтаря" відзначились голами, а саме:

  • Педріньйо;
  • Артем Бондаренко;
  • Марлос;
  • Тарас Степаненко;
  • Єфим Конопля.

Фото: рейтингова таблиця Прем'єр-ліги (Google)

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