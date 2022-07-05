UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

"Шахтер" готов судиться с ФИФА из-за легионеров

Фото: Директор по футболу "Шахтера" Дарио Срна (shakhtar.com)
Автор: Антон Федорцив

Директор по футболу донецкого "Шахтера" Дарио Срна анонсировал судебную тяжбу с Международной федерацией футбола (ФИФА) из-за введения норм, узаконивших побег иностранных исполнителей из Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Mirror.

"Горняки" могут подать иск против ФИФА. Руководство отечественного гранда недовольно дискриминационным правилом организации, позволившим легионерам самостоятельно приостанавливать контракты с украинскими клубами.

Срна упрекнул ФИФА за отказ защитить украинский футбол. По его словам, представители УПЛ вынуждены мириться с компромиссами, чтобы не потерять бесплатно приобретенных за немалые средства футболистов.

"Мы будем бороться за наши клубы, потому что стремимся к уважению. Мы являемся лучшим клубом Восточной Европы, поэтому будем бороться за этот статус и уважение к нам. Президент УЕФА Александер Чеферин помог нам выжить, но ФИФА этого не делает. Если это не изменится, то их ждет иск", – заявил функционер "Шахтера".

С начала полномасштабного вторжения РФ "горняки" отпустили бразильцев Нереса, Антонио, Фернандо, Педриньо, Патрика, Майкона, Витао, Тобиаса, а также экс-форварда сборной Украины Мораеса. До сих пор формально в "Шахтере" бразильцы Марлон, Исмаили, Сиприано, Додо, израильтянин Соломон, буркиниец Траоре и нигериец Кайоде.

К слову, ранее разобрали иностранный опыт проведения футбольных соревнований в разгар войны.

Напомним, что подробно рассмотрели три кандидатуры на должность наставника "Шахтера".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ФИФАШахтерДарио Срна