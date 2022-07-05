"Шахтер" готов судиться с ФИФА из-за легионеров

Директор по футболу донецкого "Шахтера" Дарио Срна анонсировал судебную тяжбу с Международной федерацией футбола (ФИФА) из-за введения норм, узаконивших побег иностранных исполнителей из Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Mirror.
"Горняки" могут подать иск против ФИФА. Руководство отечественного гранда недовольно дискриминационным правилом организации, позволившим легионерам самостоятельно приостанавливать контракты с украинскими клубами.
Срна упрекнул ФИФА за отказ защитить украинский футбол. По его словам, представители УПЛ вынуждены мириться с компромиссами, чтобы не потерять бесплатно приобретенных за немалые средства футболистов.
"Мы будем бороться за наши клубы, потому что стремимся к уважению. Мы являемся лучшим клубом Восточной Европы, поэтому будем бороться за этот статус и уважение к нам. Президент УЕФА Александер Чеферин помог нам выжить, но ФИФА этого не делает. Если это не изменится, то их ждет иск", – заявил функционер "Шахтера".
С начала полномасштабного вторжения РФ "горняки" отпустили бразильцев Нереса, Антонио, Фернандо, Педриньо, Патрика, Майкона, Витао, Тобиаса, а также экс-форварда сборной Украины Мораеса. До сих пор формально в "Шахтере" бразильцы Марлон, Исмаили, Сиприано, Додо, израильтянин Соломон, буркиниец Траоре и нигериец Кайоде.
К слову, ранее разобрали иностранный опыт проведения футбольных соревнований в разгар войны.
Напомним, что подробно рассмотрели три кандидатуры на должность наставника "Шахтера".
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.