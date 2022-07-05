"Шахтар" готовий позиватися до ФІФА через легіонерів

"Гірники" можуть подати позов проти ФІФА. Керівництво вітчизняного гранда незадоволене дискримінаційним правилом організації, що дозволило легіонерам самостійно призупиняти контракти з українськими клубами.

Срна дорікнув ФІФА за відмову захистити український футбол. За його словами, представники УПЛ змушені миритися з компромісами, щоб не втратити безкоштовно придбаних за немалі кошти футболістів.

"Ми боротимемося за наші клуби, бо прагнемо поваги. Ми є найкращим клубом Східної Європи, тож будемо боротися за цей статус і повагу до нас. Президент УЄФА Александер Чеферін допоміг нам вижити, але ФІФА цього не робить. Якщо це не зміниться, то на них чекатиме позов", – заявив функціонер "Шахтаря".

Від початку повномасштабного вторгнення РФ "гірники" відпустили бразильців Нереса, Антоніо, Фернандо, Педрінью, Патріка, Майкона, Вітао, Тобіаса, а також екс-форварда збірної України Мораєса. Досі формально в "Шахтарі" бразильці Марлон, Ісмаїлі, Сіпріано, Додо, ізраїльтянин Соломон, буркінієць Траоре та нігерієць Кайоде.