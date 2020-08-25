Шахтер - Динамо: где смотреть матч за Суперкубок Украины

"Шахтер" и "Динамо" сыграют в матче за первый трофей сезона - Суперкубок Украины. Букмекеры дают больше шансов на победу донецкому клубу.

25 августа 21:00

Киев, НСК "Олимпийский"

Обладатель Суперкубка нашей страны традиционно определится между чемпионом прошлого сезона и обладателем Кубка Украины-2019/20. Встреча "Шахтера" и "Динамо" состоится во вторник, 25 августа. Матч за трофей впервые примет столичный НСК "Олимпийский", стартовый свисток прозвучит в 21:00 по киевскому времени.

В прямом эфире поединок будут транслировать общенациональный телеканал "Украина" и специализированный "Футбол 1".

Статистика встреч

Новый розыгрыш Суперкубка будет 17 по счету и 13 между "Динамо" и "Шахтером". Победитель сегодняшнего противостояния выйдет в лидеры по количеству побед. Пока у соперников полный паритет - 8 завоеванных трофеев.