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Шахтер - Динамо: где смотреть матч за Суперкубок Украины

Киев, Вторник 25 августа 2020 15:11
Шахтер - Динамо: где смотреть матч за Суперкубок Украины
Фото: "Динамо" и "Шахтер" в матче за Суперкубок-2019 (shakhtar.com)
Автор: Вера Олейник

Где и когда начнется поединок за первый трофей сезона

"Шахтер" и "Динамо" сыграют в матче за первый трофей сезона - Суперкубок Украины. Букмекеры дают больше шансов на победу донецкому клубу.

25 августа 21:00
Киев, НСК "Олимпийский"

Обладатель Суперкубка нашей страны традиционно определится между чемпионом прошлого сезона и обладателем Кубка Украины-2019/20. Встреча "Шахтера" и "Динамо" состоится во вторник, 25 августа. Матч за трофей впервые примет столичный НСК "Олимпийский", стартовый свисток прозвучит в 21:00 по киевскому времени.

В прямом эфире поединок будут транслировать общенациональный телеканал "Украина" и специализированный "Футбол 1".

Статистика встреч

Новый розыгрыш Суперкубка будет 17 по счету и 13 между "Динамо" и "Шахтером". Победитель сегодняшнего противостояния выйдет в лидеры по количеству побед. Пока у соперников полный паритет - 8 завоеванных трофеев.

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