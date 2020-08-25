ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

Шахтар - Динамо: де дивитися матч за Суперкубок України

Київ, Вівторок 25 серпня 2020 15:11
Шахтар - Динамо: де дивитися матч за Суперкубок України
Фото: "Динамо" і "Шахтар" у матчі за Суперкубок-2019 (shakhtar.com)
Автор: Вера Олейник

Де і коли почнеться поєдинок за перший трофей сезону

"Шахтар" і "Динамо" зійдуться у матчі за перший трофей сезону - Суперкубок України. Букмекери дають більше шансів на перемогу донецькому клубу.

25 серпня 21:00
Київ, НСК "Олімпійський"

Володар Суперкубка нашої країни традиційно визначиться між чемпіоном минулого сезону і володарем Кубка України-2019/20. Зустріч "Шахтаря" і "Динамо" відбудеться у вівторок, 25 серпня. Матч за трофей вперше прийме столичний НСК "Олімпійський", стартовий свисток прозвучить о 21:00 за київським часом.

У прямому ефірі поєдинок транслюватимуть загальнонаціональний телеканал "Україна" і спеціалізований "Футбол 1".

Статистика зустрічей

Новий розіграш Суперкубка буде 17 за ліком та 13 між "Динамо" та "Шахтарем". Переможець сьогоднішнього протистояння вийде в лідери за кількістю перемог. Поки у суперників повний паритет - 8 завойованих трофеїв.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України ДинамоШахтаронлайн-трансляцияонлайнтрансляция
News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся