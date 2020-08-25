Шахтар - Динамо: де дивитися матч за Суперкубок України

Фото: "Динамо" і "Шахтар" у матчі за Суперкубок-2019 (shakhtar.com)

Де і коли почнеться поєдинок за перший трофей сезону

"Шахтар" і "Динамо" зійдуться у матчі за перший трофей сезону - Суперкубок України. Букмекери дають більше шансів на перемогу донецькому клубу.

25 серпня 21:00

Київ, НСК "Олімпійський"

Володар Суперкубка нашої країни традиційно визначиться між чемпіоном минулого сезону і володарем Кубка України-2019/20. Зустріч "Шахтаря" і "Динамо" відбудеться у вівторок, 25 серпня. Матч за трофей вперше прийме столичний НСК "Олімпійський", стартовий свисток прозвучить о 21:00 за київським часом.

У прямому ефірі поєдинок транслюватимуть загальнонаціональний телеканал "Україна" і спеціалізований "Футбол 1".

Статистика зустрічей

Новий розіграш Суперкубка буде 17 за ліком та 13 між "Динамо" та "Шахтарем". Переможець сьогоднішнього протистояння вийде в лідери за кількістю перемог. Поки у суперників повний паритет - 8 завойованих трофеїв.