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Шахтер - Динамо: где смотреть матч

Новости » Спорт     31.05.2020 - 13:07
Шахтер - Динамо: где смотреть матч
Фото: "Шахтер" - "Динамо" (facebook.com/fcdynamoua)

Где и когда начнется поединок 24 тура УПЛ

"Шахтер" и "Динамо" будут определять сильнейшего в центральном матче 24 тура чемпионата Украины. По мнению букмекеров, фаворитом противостояния являются донецкая команда.

31 мая 17:00
Киев, НСК "Олимпийский"

Матч между донецкой и киевской командами состоится в последний день весны на НСК "Олимпийский". Поединок в прямом эфире покажет телеканал "Футбол 1". Стартовый свисток прозвучит в 17:00, а трансляция традиционно стартует пятью минутами ранее.

Пустые трибуны

Впервые гранды украинского футбола сыграют без зрителей. Трибуны будут закрыты для болельщиков в связи мерами безопасности, принятыми для избежания распространения коронавируса. Также впервые на домашней арене "Динамо" формальными хозяевами поля будут "горняки". Решение было принято по обоюдному согласию сторон для минимизации переездов.

Спарринги

Во время подготовки к возобновлению УПЛ обе команды провели товарищескую встречу с "Рухом". "Динамо" сыграло с лидером Первой лиги в сухую вничью, а "горняки" разгромили соперника со Львова - 4:1. Затем "Шахтер" забил 4 безответных мяча киевским клубом "Оболонь-Бровар", а подопечные Алексея Михайличенко взяли верх над донецким "Олимпиком".

Турнирное положение

За девять туров до конца турнира "Шахтер" лидирует с отрывом в 13 баллов. "Динамо" в случае победы вернется на второе место. Подопечные Алексея Михайличенко имеют с "Зарей" равное количество очков, но уступают луганчанам по личным встречам.

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Автор: Вера Олейник

Теги Новости Украины ДинамоШахтеронлайн-трансляцияЧемпионат УкраиныНСК ОлимпийскийонлайнтрансляцияУПЛ
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