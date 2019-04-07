Шахтер - Динамо: прогноз букмекеров

Фото: "Шахтер" - "Динамо" (fcdynamo.kiev.ua)

Специалисты считают фаворитом донецкий клуб

Донецкий "Шахтер" и киевское "Динамо" сойдутся в матче 1/4 финала Кубка Украины. Трансляция начнется в 17:00, а смотреть игру можно на телеканале "Футбол 1".

7 апреля 17:00

Харьков, ОСК "Металлист"

По мнению букмекеров фаворитом матча является подопечные Паулу Фонсеки. Специалисты победу "Шахтера" оценивает коэффициентом 1,83, ничью - 3,40, победу "Динамо" - 3,80.

Напомним, комитет арбитров Федерации футбола Украины назначил судейскую бригаду, которая будет обслужит матч "Шахтер" - "Динамо".