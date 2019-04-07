ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Шахтар - Динамо: прогноз букмекерів

Новини » Спорт    07.04.2019 - 14:17
Шахтар - Динамо: прогноз букмекерів
Фото: "Шахтар" - "Динамо" (fcdynamo.kiev.ua)

Фахівці вважають фаворитом донецький клуб

Донецький "Шахтар" і київське "Динамо" зійдуться у матчі 1/4 фіналу Кубка України. Трансляція розпочнеться о 17:00, а дивитися гру можна на телеканалі "Футбол 1".

7 квітня 17:00
Харків, ОСК "Металіст"

 

На думку букмекерів, фаворитом матчу є підопічні Паулу Фонсеки. Фахівці перемогу "Шахтаря" оцінює коефіцієнтом 1,83, нічию - 3,40, перемогу "Динамо" - 3,80.

Нагадаємо, комітет арбітрів Федерації футболу України призначив суддівську бригаду, яка буде обслужить матч "Шахтар" - "Динамо".

"Шахтар" і "Динамо" розпочинають боротьбу за чемпіонство в УПЛ Лідер "Шахтаря" Ісмаїлі зможе зіграти проти "Динамо"
Вибори 2019 Дебати Зеленського і Порошенка: головне Результати виборів президента України
Новини України ДинамоШахтарпрогнозКубок Украиныставки
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся