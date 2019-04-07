Шахтар - Динамо: прогноз букмекерів

Фото: "Шахтар" - "Динамо" (fcdynamo.kiev.ua)

Фахівці вважають фаворитом донецький клуб

Донецький "Шахтар" і київське "Динамо" зійдуться у матчі 1/4 фіналу Кубка України. Трансляція розпочнеться о 17:00, а дивитися гру можна на телеканалі "Футбол 1".

7 квітня 17:00

Харків, ОСК "Металіст"

На думку букмекерів, фаворитом матчу є підопічні Паулу Фонсеки. Фахівці перемогу "Шахтаря" оцінює коефіцієнтом 1,83, нічию - 3,40, перемогу "Динамо" - 3,80.

Нагадаємо, комітет арбітрів Федерації футболу України призначив суддівську бригаду, яка буде обслужить матч "Шахтар" - "Динамо".