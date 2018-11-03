Шахтер - Динамо: прогноз букмекеров

Фото: "Шахтер" - "Динамо" (fcdynamo.kiev.ua)

Специалисты считают фаворитом донецкий клуб

В рамках 14 тура украинской Премьер-лиги состоится дуэль непримиримых соперников - донецкого "Шахтера" и киевского "Динамо". Трансляция поединка начнется на РБК-Украина в 17:00, а смотреть матч можно на канале "Футбол 2". По мнению букмекеров, фаворитом данного противостояния являются "горняки".

3 ноября 17:00

Харьков, стадион "Металлист"

Компания 1xBet принимает ставки на победу "оранжево-черных" с коэффициентом 1,75, а на столичный клуб - 4,84. Ничья в этом противостоянии оценивается в 3,66.

Их коллеги из Winline такого же мнения - на триумф "Шахтера" можно поставить с коэффициентом 1,73, а на победу "Динамо" - 4,52.