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Шахтар - Динамо: прогноз букмекерів

Новини » Спорт    03.11.2018 - 13:32
Фото: "Шахтар" - "Динамо" (fcdynamo.kiev.ua)
Фото: "Шахтар" - "Динамо" (fcdynamo.kiev.ua)

Фахівці вважають фаворитом донецький клуб

В рамках 14 туру української Прем'єр-ліги відбудеться дуель непримиренних суперників - донецького "Шахтаря" і київського "Динамо". Трансляція поєдинку почнеться на РБК-Україна о 17:00, а дивитися матч можна на каналі "Футбол 2". На думку букмекерів, фаворитом даного протистояння є "гірники".

3 листопада 17:00
Харків, стадіон "Металіст"

 

Компанія 1xBet приймає ставки на перемогу "оранжево-чорних" з коефіцієнтом 1,75, а на столичний клуб - 4,84. Нічия в цьому протистоянні оцінюється в 3,66.

Їх колеги з Winline такої ж думки - на тріумф "Шахтаря" можна поставити з коефіцієнтом 1,73, а на перемогу "Динамо" - 4,52.

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