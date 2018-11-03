Шахтар - Динамо: прогноз букмекерів

Фото: "Шахтар" - "Динамо" (fcdynamo.kiev.ua)

Фахівці вважають фаворитом донецький клуб

В рамках 14 туру української Прем'єр-ліги відбудеться дуель непримиренних суперників - донецького "Шахтаря" і київського "Динамо". Трансляція поєдинку почнеться на РБК-Україна о 17:00, а дивитися матч можна на каналі "Футбол 2". На думку букмекерів, фаворитом даного протистояння є "гірники".

3 листопада 17:00

Харків, стадіон "Металіст"

Компанія 1xBet приймає ставки на перемогу "оранжево-чорних" з коефіцієнтом 1,75, а на столичний клуб - 4,84. Нічия в цьому протистоянні оцінюється в 3,66.

Їх колеги з Winline такої ж думки - на тріумф "Шахтаря" можна поставити з коефіцієнтом 1,73, а на перемогу "Динамо" - 4,52.