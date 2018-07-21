Шахтер - Динамо: прогноз букмекеров

Специалисты считают фаворитом донецкий клуб

Донецкий "Шахтер" и киевское "Динамо" сойдутся в матче за Суперкубок Украины. Трансляция поединка начнется на РБК-Украина в 21:00, а смотреть игру можно на телеканалах "Украина" и "Футбол 1". По мнению букмекеров, преимущество в этом поединке на стороне "горняков".

21 июля 21:00

Одесса, стадион "Черноморец"

Контора 1xBet принимает ставки на победу донецкой команды с коэффициентом 2,25, а на киевлян - 3,0. Ничья в этом противостоянии оценивается в 3,54.

Компания bwin также считает, что фаворитом поединком является "Шахтер". Победа "горняков" в основное время оцениваются коэффициентом 2,25, а на победу "Динамо" - 3,0.

Напомним, киевское "Динамо" предложило внести в регламент положение "золотой матч" в сезоне 2018/2019 в случае равенства очков у команд-лидеров.