Шахтар - Динамо: прогноз букмекерів

Фахівці вважають фаворитом донецький клуб

Донецький "Шахтар" і київське "Динамо" зійдуться в матчі за Суперкубок України. Трансляція матчу почнеться на РБК-Україна о 21:00, а дивитися гру можна на телеканалах "Україна" і "Футбол 1". На думку букмекерів, перевага в цьому поєдинку на боці "гірників".

21 липня 21:00

Одеса, стадіон "Чорноморець"

Контора 1xBet приймає ставки на перемогу донецької команди з коефіцієнтом 2,25, а на киян - 3,0. Нічия в цьому протистоянні оцінюється в 3,54.

Компанія bwin також вважає, що фаворитом поєдинком є "Шахтар". Перемога "гірників" в основний час оцінюються коефіцієнтом 2,25, а на перемогу "Динамо" - 3,0.

Нагадаємо, київське "Динамо" запропонувало внести в регламент положення "золотий матч" в сезоні 2018/2019 у разі рівності очок у команд-лідерів.