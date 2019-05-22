Шахтер - Динамо: анонс матча

Поединок "Шахтер" - "Динамо" закроет 30 тур украинской Премьер-лиги. Трансляция начнется в 19:30, а смотреть игру можно на телеканале "Футбол 2". По мнению букмекеров, "горняки" являются фаворитом матча. Игру пропустит ведущий защитник дончан Исмаили.

22 мая 19:36

Харьков, ОСК "Металлист"

"Шахтер" подошел к последнему, уже шестому по счету, украинскому Эль-Классико в нынешнем сезоне не только в качестве чемпиона, но и в статусе самого титулованного клуба в истории независимой Украины. В активе дончан 34 трофеи, что ровно на один больше, чем у "Динамо".

Не случайно стартовый свисток прозвучит в 19:36 - специально в честь победы "Шахтера" в чемпионате. Это отсылка к году основания донецкого клуба.

На второе место "Динамо" тоже никто не сможет посягнуть. Однако несмотря на отсутствие турнирной мотивации, не стоит ожидать скучного матча. Уж слишком много принципиальности в отношениях между двумя основными фаворитами украинского футбола.