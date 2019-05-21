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Ведущий защитник "Шахтера" может пропустить матч против "Динамо"

Новости » Спорт    21.05.2019 - 11:49
Ведущий защитник "Шахтера" может пропустить матч против "Динамо"
Фото: Исмаили (facebook.com/fcshakhtar)

Исмаили, скорее всего, не сыграет

Защитник "Шахтера" Исмаили пропустил открытую тренировку перед матчем 30 тура УПЛ против "Динамо". Об этом сообщает tribuna.com.

Отмечается, что бразильский легионер травмировался на тренировке перед матчем с "Зарей" (1:0), но вышел в старте и провел 77 минут, после чего снова почувствовал боль и был заменен.

Всего в этом сезоне Исмаили сыграл 39 матчей, забил 2 гола и сделал 12 голевых передач.

Поединок "Шахтер" - "Динамо" состоится 22 мая в 19:30 в Харькове на ОСК "Металлист". "Горняки" уже завоевали чемпионский титул, переиграв в предыдущем туре "Зарю". Киевляне гарантировали себе 2 место, поэтому матч не будет иметь никакого турнирного значения.

Напомним, полузащитник "Шахтера" Майкон был прооперирован и пропустит около 6 месяцев.

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