Шахтер - Динамо: анонс матча

Донецкий "Шахтер" примет киевское "Динамо" в главном противостоянии четвертьфинальной стадии Кубка Украины. Трансляция начнется в 17:00, а смотреть игру можно на телеканале "Футбол 1". Букмекеры считают "горняков" фаворитами матча. Комитет арбитров ФФУ назначил судейскую бригаду.

7 апреля 17:00

Харьков, ОСК "Металлист"

На предыдущей стадии "Шахтер" обыграл "Олимпик". В ходе матча дважды был ничейный счет, а решающим оказался гол Олега Данченко на 83 минуте. В 1/8 финала Кубка "Динамо" сломило сопротивление "Миная". Уступая после первого тайма 0:1, во второй половине "бело-синие" забили трижды (дубль Шапаренко, гол Гармаша).

Ранее команды встречались между собой в Кубке Украины 14 раз: 9 побед у "Шахтера", 5 - у "Динамо". Разница мячей: 23-12. В минувшем сезоне соперники дошли до решающего матча. Тогда "горняки" в 12 раз в истории завоевали Кубок и стали лидерами турнира по числу побед.

Донецкий клуб с отрывом лидирует в чемпионате, опережая киевлян на 7 очков.

Ориентировочные составы:

"Шахтер": Пятов, Болбат, Кривцов, Хочолава, Исмаили, Степаненко, Коваленко, Тайсон, Марлос, Патрик, Мораес

"Динамо": Бойко, Кендзера, Кадар, Бурда, Миколенко, Шепелев, Гармаш, Сидклей, Цыганков, Шапаренко, Вербич