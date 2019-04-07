"Шахтер" в серии пенальти выбил "Динамо" из Кубка Украины

Последними путевку в полуфинал Кубка Украины разыгрывали донецкий "Шахтер" и киевское "Динамо". Встреча прошла в Харькове на ОСК "Металлист" и завершилась победой оранжево-черных в серии послематчевых пенальти.

Первыми счет в матче открыли киевляне: не давая пробить Вербичу, Болбат вынес мяч из штрафной, Гармаш первым касанием подработал, а вторым пробил под ближнюю штангу. "Шахтер" ответил на 57 минуте, когда Тайсон подкараулил ошибку Кадара, выкатил мяч в центр штрафной, откуда Мораес без проблем пробил Бойко - 1:1.

Дополнительное время соперники провели осмотрительно и без риска. В итоге все решилось в серии пенальти, где героем стал Андрей Пятов: он отразил попытки Миколенко и Шепелева, а победным стал удар Виктора Коваленко.

4:3 - "Шахтер" выигрывает у "Динамо" в серии пенальти и выходит в полуфинал Кубка Украины. Ранее в полуфинал Кубка Украины вышли "Ингулец", "Заря", и "Днепр-1".