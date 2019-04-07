"Шахтар" в серії пенальті вибив "Динамо" з Кубка України

Останніми путівку в півфінал Кубка України розігрували донецький "Шахтар" і київське "Динамо". Зустріч пройшла в Харкові на ОСК "Металіст" і завершилася перемогою помаранчево-чорних в серії післяматчевих пенальті.

Першими рахунок у матчі відкрили кияни: не даючи пробити Вербичу, Болбат виніс м'яч зі штрафної, Гармаш першим дотиком підробив, а другим пробив під ближню штангу. "Шахтар" відповів на 57 хвилині, коли Тайсон підкараулив помилку Кадара, викотив м'яч у центр штрафного, звідки Мораес без проблем пробив Бойко - 1:1.

Додатковий час суперники провели обачно і без ризику. У підсумку все вирішилося в серії пенальті, де героєм став Андрій Пятов: він відбив спроби Миколенко і Шепелєва, а переможним став удар Віктора Коваленко.

4:3 - "Шахтар" виграє у "Динамо" в серії пенальті й виходить до півфіналу Кубка України. Раніше в півфінал Кубка України вийшли "Інгулець", "Зоря", і "Дніпро-1".