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"Шахтар" найближчим часом підпише контракт з новим тренером

Новини » Спорт    11.06.2019 - 15:24
"Шахтар" найближчим часом підпише контракт з новим тренером
Фото: ілюстроване зображення (facebook.com/fcshakhtar)

Ним стане португалець Луїш Каштру

Донецький "Шахтар" оголосить про призначення нового головного тренера команди найближчим часом. Про це повідомляє A Bola.

За інформацією видання, наставник "Віторії Гімараєш" Луїш Каштру вже прибув в Україну і найближчим часом повинен підписати контракт з "гірниками" на 2 роки.

Португальський клуб вже отримав від "Шахтаря" компенсацію за достроковий розрив контракту з 57-річним фахівцем, який діяв до літа 2020 року. Сума оцінюється в 1 мільйон євро.

Каштру, серед іншого, раніше працював з "Порту" і "Ріу Аве", а "Віторію" очолює з 2018 року. Минулий сезон команда завершила на 5 місці.

Нагадаємо, Паулу Фонсека після трьох років роботи покинув "Шахтар" і очолив "Рому". Хоча португалець заявляв, що не має наміру залишати донецький клуб влітку.

Раніше ЗМІ повідомляли, що португальця в "Шахтарі" може замінити бразилець Антоніо Карлос Заго, який працював в донецькому клубі асистентом Мірчі Луческу протягом 2013-2015 років.

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