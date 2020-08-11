Шахтер - Базель: анонс матча 1/4 финала Лиги Европы

"Шахтер" сыграет с "Базелем" в матче 1/4 финала Лиги Европы. Трансляция начнется в 22:00, а смотреть игру можно на телеканале "Футбол 1". Букмекеры верят в победу украинского клуба. "Горняки" отправились на поединок накануне в составе 25 футболистов.

11 августа 22:00

Гельзенкирхен, "Арена АуфШальке"

Лигу Европы было решено доиграть в экспресс-формате из-за пандемии коронавируса, которая на пять месяцев оставила болельщиков без еврокубков. Поединок будет состоять из одной игры, а не двух как было раньше. Это означает, что победитель сегодняшнего противостояния сразу выйдет в полуфинал турнира.

Путь в четвертьфинал

Обе команды на предыдущей стадии выбили немецкие клубы, причем оба сделали это уверенно. "Базель" в первой игре с "Айнтрахтом" добыл выездную победу с крупным счетом 3:0, а в ответной встрече завершил начатое - 1:0. "Шахтер" не оставили ни единого шанса "Вольфсбургу" - на выезде 2:1 и 3:0 в Киеве.

История встреч

"Шахтер" и "Базель" играли на групповом этапе Лиги чемпионов-2008/09. Тогда "горняки" выиграли оба матча - 2:1 в гостях и 5:0 в Донецке. Команда под руководством Мирчи Луческу не вышла в плей-офф, зато продолжила борьбу в Кубке УЕФА и выиграла его. В стамбульском финале украинцы одолели "Вердер" 2:1.

В общем команды за свою историю играли между собой четыре раза. Впервые соперники встретились в 1996 году в Кубке Интертото и разошлись миром 2:2, а еще в 2009 провели товарищеский матч, в котором украинская команда разгромила швейцарцев - 3:0.

Статистика

"Шахтер" пятый раз будет выступать в четвертьфинале еврокубков, а выход в полуфинал может стать для команды третьим в своей истории. Впервые "горняки" вошли в квартет претендентов на тогда еще Кубок УЕФА в сезоне-2008/2009. Во второй раз "оранжево-черные" пришли в полуфинал уже Лиги Европы в сезоне-2015/2016, но уступили по сумме двух матчей испанской "Севильи".

Кадровая ситуация

У "Шахтера" из-за удаления в игре с "Вольфсбургом" дисквалифицирован Давид Хочолава. "Базель" не сможет рассчитывать на основного вратаря Йонаса Омлина, полузащитников Эрика Рамиреса и Луку Дзуффи. Из-за перебора карточек четвертьфинал пропускает центральный защитник Эрай Джюмерт.