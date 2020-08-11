Шахтар - Базель: анонс матчу 1/4 фіналу Ліги Європи

"Шахтар" зіграє з "Базелем" в матчі 1/4 фіналу Ліги Європи. Трансляція розпочнеться о 22:00, а дивитися гру можна на телеканалі "Футбол 1". Букмекери вірять в перемогу українського клубу. "Гірники" відправилися на поєдинок напередодні у складі 25 футболістів.

11 серпня 22:00

Гельзенкірхен, "Арена АуфШальке"

Лігу Європи було вирішено догравати в експрес-форматі через пандемію коронавірусу, яка на п'ять місяців залишила вболівальників без єврокубків. Поєдинок складатиметься з однієї гри, а не двох як було раніше. Це означає, що переможець сьогоднішнього протистояння відразу вийде в півфінал турніру.

Шлях до чвертьфіналу

Обидві команди на попередній стадії вибили німецькі клуби, причому обидва зробили це впевнено. "Базель" в першій грі з "Айнтрахтом" здобув перемогу з великим рахунком 3:0, а в матчі-відповіді завершив розпочате - 1:0. "Шахтар" не залишили жодного шансу "Вольфсбургу" - на виїзді 2:1 і 3:0 в Києві.

Історія зустрічей

"Шахтар" і "Базель" грали на груповому етапі Ліги чемпіонів-2008/09. Тоді "гірники" виграли обидва матчі - 2:1 в гостях і 5:0 в Донецьку. Команда під керівництвом Мірчі Луческу не вийшла в плей-офф, проте продовжила боротьбу в Кубку УЄФА і виграла його..У стамбульському фіналі українці здолали "Вердер" 2:1.

Загалом команди за свою історію грали між собою чотири рази. Вперше суперники зустрілися у 1996 році в Кубку Інтертото та розійшлися миром 2:2, а ще у 2009 провели товариський матч, в якому українська команда розгромила швейцарців - 3:0.

Статистика

"Шахтар" вп'яте виступатиме у чвертьфіналі єврокубків, а вихід в півфінал може стати для команди третім у своїй історії. Вперше "гірники" ввійшли до квартету претендентів на тоді ще Кубок УЄФА в сезоні-2008/2009. Удруге "помаранчево-чорні" завітали до півфіналу вже Ліги Європи в сезоні-2015/2016, але поступилися за підсумком двох матчів іспанській "Севільї".

Кадрова ситуація

У "Шахтаря" через вилучення в грі з "Вольфсбургом" дискваліфікований Давид Хочолава. "Базель" не зможе розраховувати на основного воротаря Йонаса Омліна, півзахисників Еріка Раміреса та Луку Дзуффі. Через перебір карток чвертьфінал пропускає центральний захисник Ерай Джюмерт.

Що буде далі

Переможець цієї пари зіграє в півфіналі з "Інтером", який раніше обіграв "Баєр" - 2:1. Матч пройде 17 серпня в Дюссельдорфі. Фінал відбудеться в Кельні чотирма днями пізніше.