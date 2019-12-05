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Лидеры "Шахтера" вернулись в общую группу

Новости » Спорт     05.12.2019 - 14:04
Лидеры "Шахтера" вернулись в общую группу
Фото: тренировка "Шахтера" (twitter.com/FCShakhtar)

Донецкая команда готовится к дерби

Защитник и полузащитник "Шахтера" Исмаили и Марлос вернулись в общую группу команды. Об этом сообщается на сайте донецкого клуба.

Оба футболиста готовятся к завтрашней встрече с "Олимпиком" в рамках 17 тура чемпионата Украины.

Исмаили не принимал участие в матче предыдущего тура украинской Премьер-лиги против "Мариуполя" (1:1), а Марлос из-за повреждения остался вне заявки трех предыдущих встречах "горняков". Оба игрока за три дня до поединка тренировались по индивидуальной программе. На неделе в общую группу также вернулся полузащитник Виктор Коваленко.

"Шахтер" и "Олимпик" сыграют 6 декабря в Харькове на ОСК "Металлист", начало матча - в 19:00.

На следующей неделе подопечных Луиша Каштру ждет важный поединок в заключительном туре группового этапа Лиги чемпионов, в котором дончанам нужно будет обыграть "Аталанту".

Напомним, в предпоследнем мачте ЛЧ донецкая команда добыла ничью с "Манчестер Сити".

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