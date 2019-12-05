Лидеры "Шахтера" вернулись в общую группу

Донецкая команда готовится к дерби
Защитник и полузащитник "Шахтера" Исмаили и Марлос вернулись в общую группу команды. Об этом сообщается на сайте донецкого клуба.
Оба футболиста готовятся к завтрашней встрече с "Олимпиком" в рамках 17 тура чемпионата Украины.
Открытая тренировка накануне встречи с «Олимпиком». Готовы к матчу!— FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) December 5, 2019
Новости команды перед игрой в Харькове: https://t.co/fGHePh31WW. pic.twitter.com/rCbeUgzbbf
Исмаили не принимал участие в матче предыдущего тура украинской Премьер-лиги против "Мариуполя" (1:1), а Марлос из-за повреждения остался вне заявки трех предыдущих встречах "горняков". Оба игрока за три дня до поединка тренировались по индивидуальной программе. На неделе в общую группу также вернулся полузащитник Виктор Коваленко.
"Шахтер" и "Олимпик" сыграют 6 декабря в Харькове на ОСК "Металлист", начало матча - в 19:00.
На следующей неделе подопечных Луиша Каштру ждет важный поединок в заключительном туре группового этапа Лиги чемпионов, в котором дончанам нужно будет обыграть "Аталанту".
Решающий матч Лиги чемпионов— FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) December 5, 2019
Изменения в «Олимпике»
Травмированные игроки
Роль болельщиков в успехах команды
Брифинг Луиша Каштру перед последними матчами 2019 года https://t.co/c2Tqs0ZeRm
Напомним, в предпоследнем мачте ЛЧ донецкая команда добыла ничью с "Манчестер Сити".