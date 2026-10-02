Шахтарська пенсія в 50 років: кому дозволено піти раніше і скільки треба стажу

Шахтарі можуть піти на пенсію у 50 років, а частина з них - навіть раніше. Але для цього треба відпрацювати певну кількість років.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головне управління Пенсійного фонду України в Донецькій області.

Хто має право на пільгову пенсію

Право на такі виплати визначають два закони: про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування (№ 1058-IV) і про підвищення престижності шахтарської праці (№ 345-VI). Другий закон стосується кількох груп працівників.

Це працівники державних воєнізованих аварійно-рятувальних служб у вугільній промисловості. Також це ті, хто видобуває вугілля, залізну руду, руди кольорових і рідкісних металів, марганцеві, уранові, магнієві та озокеритні руди та повний робочий день працює під землею. До них належать і працівники шахтобудівних підприємств, зайняті під землею.

Ці професії вказані у Списку № 1. Це перелік робіт з особливо шкідливими й особливо важкими умовами праці, який затвердив Кабінет Міністрів. Пенсійне забезпечення поширюється і на членів сімей таких працівників.

Пенсію на пільгових умовах призначають після 50 років. Людина має працювати повний робочий день під землею або на роботах зі Списку № 1. Також враховують результати атестації робочих місць.

Потрібен і страховий стаж. Чоловікам - не менше 25 років, з них щонайменше 10 на таких роботах. Жінкам - не менше 20 років, з них щонайменше 7 років і 6 місяців на таких роботах.

Є й виняток. Вік не має значення, якщо людина не менше 25 років працювала повний робочий день на підземних і відкритих гірничих роботах. Йдеться про видобуток вугілля, сланцю, руди та інших корисних копалин, а також будівництво шахт і рудників. Це стосується і особового складу гірничорятувальних частин.

Для робітників очисного вибою, прохідників, вибійників на відбійних молотках і машиністів гірничих виймальних машин достатньо 20 років на таких роботах.

Розмір пенсії та документи

Мінімальну пенсію отримують шахтарі, які відпрацювали під землею щонайменше 15 років (чоловіки) або 7,5 року (жінки). Її розмір - 80% заробітку, з якого рахують пенсію, але не менше трьох прожиткових мінімумів для людей, які втратили працездатність. Місце останньої роботи на це не впливає.

За кожен повний рік під землею або на роботах зі Списку № 1 до страхового стажу додають ще один рік. До стажу також зараховують час інвалідності через нещасний випадок на виробництві чи професійне захворювання.

Щоб підтвердити пільговий стаж, до Пенсійного фонду треба подати трудову книжку, довідку від підприємства чи його правонаступників і копії наказів про результати атестації робочих місць.

У довідці мають бути періоди роботи, які йдуть у спецстаж, професія або посада, характер роботи та номер списку.

Також потрібні первинні документи, за якими її видали. Довідку можуть скласти й на основі даних з електронних систем підприємства.

Нагадаємо, що пенсіонерам з окупованих територій треба повідомити ПФУ, що вони не отримують виплат від Росії.