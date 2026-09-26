Робота та пенсія: у ПФУ нагадали пенсіонерам правила збереження надбавок

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на роз'яснення ПФУ .

Пенсійний фонд нагадує: деякі надбавки та підвищення до пенсії передбачені лише для тих, хто не працює. Якщо пенсіонер влаштувався на роботу або зареєструвався як підприємець - право на такі виплати може зникнути.

Мова не про скасування всієї пенсії. Під загрозою лише ті доплати, для яких закон передбачає певні умови - наприклад, непрацюючий статус.

Що треба зробити після працевлаштування

Після виходу на роботу пенсіонер зобов'язаний самостійно повідомити про це Пенсійний фонд. Якщо цього не зробити вчасно, виникне переплата - і кошти доведеться повернути.

Те саме стосується і зворотної ситуації: після звільнення людина може знову претендувати на відповідні надбавки, і Фонд може переглянути розмір виплат.

Перевірити свої пенсійні дані та дізнатись, які саме виплати нараховані, можна через електронні сервіси Пенсійного фонду України.

Нагадаємо, з 22 жовтня 2026 року для пенсіонерів зі статусом ВПО скасують додаткові вимоги при призначенні та виплаті пенсій.