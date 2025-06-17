"Шахтар" зіграє з "Ільвесом" у першому раунді кваліфікації Ліги Європи

17 червня у швейцарському Ньйоні відбулося жеребкування першого раунду кваліфікації Ліги Європи-2025/26. Свого суперника дізнався єдиний представник України в турнірі – донецький "Шахтар".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт європейського футболу.
Щоб потрапити до основного етапу Ліги Європи, команді Арди Турана доведеться пройти чотирьох суперників. "Гірники" будуть сіяними на всіх стадіях відбору, де братимуть участь. У разі поразки на будь-якому з етапів – команда продовжить виступи у Лізі конференцій.
У першому раунді кваліфікації "гірникам" міг дістатися в суперники один із таких клубів: "Хеккен" (Швеція), "Сабах" (Азербайджан), "Ільвес" (Фінляндія) та "Пріштіна" (Косово).
У результаті жеребкування опонентом володаря Кубка України було визначено фінський "Ільвес".
Перші матчі даного етапу турніру відбудуться 10 та 17 липня. У стартовій грі "гірники" будуть номінальними господарями.
Результати жеребкування 1 раунду кваліфікації ЛЄ
Жеребкування другого раунду турніру пройде 18 червня. А поєдинки – 24 та 31 липня.
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