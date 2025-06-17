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"Шахтар" зіграє з "Ільвесом" у першому раунді кваліфікації Ліги Європи

Фото: "Шахтар" дізнався першого суперника в ЛЄ
Автор: Андрій Костенко

17 червня у швейцарському Ньйоні відбулося жеребкування першого раунду кваліфікації Ліги Європи-2025/26. Свого суперника дізнався єдиний представник України в турнірі – донецький "Шахтар".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт європейського футболу.

З ким зустрінуться "гірники"

Щоб потрапити до основного етапу Ліги Європи, команді Арди Турана доведеться пройти чотирьох суперників. "Гірники" будуть сіяними на всіх стадіях відбору, де братимуть участь. У разі поразки на будь-якому з етапів – команда продовжить виступи у Лізі конференцій.

У першому раунді кваліфікації "гірникам" міг дістатися в суперники один із таких клубів: "Хеккен" (Швеція), "Сабах" (Азербайджан), "Ільвес" (Фінляндія) та "Пріштіна" (Косово).

У результаті жеребкування опонентом володаря Кубка України було визначено фінський "Ільвес".

Перші матчі даного етапу турніру відбудуться 10 та 17 липня. У стартовій грі "гірники" будуть номінальними господарями.

Результати жеребкування 1 раунду кваліфікації ЛЄ

  • "Шахтар" (Україна) – "Ільвес" (Фінляндія)
  • "Шериф" (Молдова) – "Приштина" (Косово)
  • "Спартак" Трнава (Словаччина) – "Хеккен" (Швеція)
  • "Сабах" (Азербайджан) – "Целє" (Словенія)
  • "Легія" (Польща) – "Актобе" (Казахстан)
  • "Левські" (Болгарія) – "Хапоель" Беєр-Шева (Ізраїль)
  • АЕК (Кіпр) – "Партизан" (Сербія)
  • "Пакш" (Угорщина) – ЧФР (Румунія)

Жеребкування другого раунду турніру пройде 18 червня. А поєдинки – 24 та 31 липня.

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