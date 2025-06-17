"Шахтер" сыграет с "Ильвесом" в первом раунде квалификации Лиги Европы

С кем встретятся "горняки"

Чтобы попасть в основной этап Лиги Европы, команде Арды Турана придется пройти четырех соперников. "Горняки" будут сеяными на всех стадиях отбора, где будут участвовать. В случае поражения на любом из этапов - команда продолжит выступления в Лиге конференций.

В первом раунде квалификации "горнякам" мог достаться в соперники один из таких клубов: "Хеккен" (Швеция), "Сабах" (Азербайджан), "Ильвес" (Финляндия) и "Приштина" (Косово).

В результате жеребьевки оппонентом обладателя Кубка Украины был определен финский "Ильвес".

Первые матчи данного этапа турнира состоятся 10 и 17 июля. В стартовой игре "горняки" будут номинальными хозяевами.

Жеребьевка второго раунда турнира пройдет 18 июня. А поединки - 24 и 31 июля.