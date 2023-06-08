"Шахтар" зібрався звільнити Йовічевіча: інсайдери наввипередки закручують інтригу

Напередодні ввечері з'явилося перше повідомлення про ймовірне звільнення хорватського фахівця з посади керманича вітчизняного гранда. За інформацією, "ТаТоТаке", припинити співпрацю з балканцем особисто вирішив президент клубу Рінат Ахметов.

Функціонер нібито вже отримав список претендентів на посаду, що невдовзі стане вакантною. Відоме й прізвище одного з кандидатів – головний тренер "Зорі" Патрік ван Леувен, із яким луганці ледь не пробилися в кваліфікацію Ліги чемпіонів. Нідерландський фахівець фінішував із "бронзою" УПЛ.

Для "Шахтаря" ван Леувен – не чужа людина. У 2006-2013 рр. він працював у структурі "гірників" главою молодіжного департаменту. Тренувати ж нідерландський фахівець почав у 2020-му, коли взяв під опіку "Маккабі" з Тель-Авіва. Конкуруватиме з ван Леувеном за призначення низка європейців.

Фото: Патрік ван Леувен на чолі "Маккабі" (shakhtar.com)

Вранці несподіване рішення власника "Шахтаря" з власних джерел підтвердив ще один інсайдер – Роман Бебех. За даними Telegram-каналу "БОМБАРДИР", керівництво "гірників" розглядає двох претендентів. Перший – "підсвічений" раніше ван Леувен. Натомість другий – "Один тренер дуже знайомий "Шахтарю" з Європи".

Очевидним варіантом виглядають кандидатури колишніх тренерів вітчизняного гранда, які працевлаштувалися в Старому світі. Роберто Де Дзербі навряд покине "Брайтон" після дебютного виходу "чайок" у єврокубки, тож варто звернути увагу на інших. Невіо Скала та Бернд Шустер давно зав'язали з тренерською діяльністю.

Отже, залишаються португальці Паулу Фонсека та Луїш Каштру. Проте, останій зараз працює в Новому світі. Він тренує бразильський "Ботафого". А ось Фонсека видав непереконливий сезон у Лізі 1 з "Ліллем" – лише 5-те місце для амбійційних "догів" і путівка до кваліфікації Ліги конференцій. А ще й друга дружина тренера – українка...

Фото: Паулу Фонсека та Луїш Каштру працювали з "Шахтарем" до повномасштабної війни (shakhtar.com)

Натомість "Футбол TIME" трохи розвинули історію з можливим призначенням ван Леувена. Якщо повернення нідерландця в "Шахтар" відбудеться, то одним із його асистентів стане Оскар Ратулутра – багаторічний тренер юнацьких і молодіжних команд "гірників". Натомість екс-форвард Олексій Бєлік очолить "Шахтар" U-19.

Замість резюме

Хто б не став новим керманичем "Шахтаря", звільнення Йовічевіча стане суперечливим. Звісно, "гірники" не зуміли зняти запитання щодо переможця Прем'єр-ліги заздалегідь, але відмінно розібралися зі всіма прямими конкурентами на фініші першості. До того ж, перед стартом воєнного сезону більшість оглядачів називала фаворитом "Динамо", яке взагалі завершило чемпіонат на четвертій сходинці.

Тож ван Леувен, Фонсека чи хтось інший можуть порадіти з нового кар'єрного виклику, але недовго. Історія з Йовічевічем яскраво продемонструвала, що навіть хороші на папері результати на внутрішній та європейській аренах не гарантують бодай відпрацювання контракту з "гірниками" повністю...