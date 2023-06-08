"Шахтер" собрался уволить Йовичевича: инсайдеры наперегонки закручивают интригу

Накануне вечером появилось первое сообщение о вероятном увольнении хорватского специалиста с должности наставника отечественного гранда. По информации, "ТаТоТаке" , прекратить сотрудничество с балканцем лично решил президент клуба Ринат Ахметов.

Функционер якобы уже получил список претендентов на должность, которая вскоре станет вакантной. Известна и фамилия одного из кандидатов – главный тренер "Зари" Патрик ван Леувен, с которым луганчане едва не пробились в квалификацию Лиги чемпионов. Нидерландский специалист финишировал с "бронзой" УПЛ.

Для "Шахтера" ван Леувен – не чужой человек. В 2006-2013 гг. он работал в структуре "горняков" главой молодежного департамента. Тренировать же нидерландский специалист начал в 2020-м, когда взял под опеку "Маккаби" из Тель-Авива. Конкурировать с ван Леувеном за назначение будет ряд европейцев.

Фото: Патрик ван Леувен во главе "Маккаби" (shakhtar.com)

Утром неожиданное решение владельца "Шахтера" из собственных источников подтвердил еще один инсайдер – Роман Бебех. По данным Telegram-канала "БОМБАРДИР" , руководство "горняков" рассматривает двух претендентов. Первый – "подсвеченный" ранее ван Леувен. Зато второй – "Один тренер очень знаком "Шахтеру" из Европы".

Очевидным вариантом выглядят кандидатуры бывших тренеров отечественного гранда, трудоустроившихся в Старом свете. Роберто Де Дзерби вряд ли покинет "Брайтон" после дебютного выхода "чаек" в еврокубки, поэтому стоит обратить внимание на других. Невио Скала и Бернд Шустер давно завязали с тренерской деятельностью.

Итак, остаются португальцы Паулу Фонсека и Луиш Каштру. Однако последний сейчас работает в Новом свете. Он тренирует бразильский "Ботафого". А вот Фонсека выдал неубедительный сезон в Лиге 1 с "Лиллем" – лишь 5-е место для амбициозных "догов" и путевка в квалификацию Лиги конференций. А еще и вторая жена тренера – украинка...

Фото: Паулу Фонсека и Луиш Каштру работали с "Шахтером" до полномасштабной войны (shakhtar.com)

В свою очередь "Футбол TIME" немного развили историю с возможным назначением ван Леувена. Если возвращение нидерландца в "Шахтер" состоится, то одним из его ассистентов станет Оскар Ратулутра – многолетний тренер юношеских и молодежных команд "горняков". Экс-форвард Алексей Белик возглавит "Шахтер" U-19.

Вместо резюме

Кто бы ни стал новым наставником "Шахтера", увольнение Йовичевича станет противоречивым. Конечно, "горняки" не сумели снять вопросы о победителе Премьер-лиги заранее, но отлично разобрались со всеми прямыми конкурентами на финише первенства. К тому же перед стартом военного сезона большинство обозревателей называло фаворитом "Динамо", которое вообще завершило чемпионат на четвертой строчке.

Поэтому ван Леувен, Фонсека или кто-нибудь другой могут порадоваться новому карьерному вызову, но недолго. История с Йовичевичем ярко продемонстрировала, что даже хорошие на бумаге результаты на внутренней и европейской аренах не гарантируют хотя бы отработку контракта с "горняками" полностью...