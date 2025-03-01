"Шахтар" із супергрою Судакова розгромив "Олександрію" в матчі лідерів: чемпіонські перегони в УПЛ загострюються

УПЛ, 19 тур

"Шахтар" – "Олександрія" – 3:0

Голи: Судаков, 77, 90+4, Егіналду, 90

Напередодні київське "Динамо" несподівано втратило очки в грі з полтавською "Ворсклою". І це давало хороші шанси переслідувачам киян, що зійшлися в очному поєдинку на номінально домашній для чинних чемпіонів "Арені Львів".

"Олександрія" у разі перемоги не лише відривалась від "Шахтаря", а й наближалась до "Динамо" на відстань одного "пострілу" – двох пунктів. "Гірники" ж, за умови успіху, взагалі випереджали олександрійців за втраченими очками (у "Шахтаря" матч у запасі) і скорочували відстань від киян. І лише нічия не влаштовувала обох суперників. Тоді б усі троє лідерів залишались на попереднії позиціях.

Перший тайм виявився дуже строгим за змістом, команди діяли дисципліновано, але без зайвого ризику. М'яч контролювала команда Маріно Пушіча, втім шляхів до воріт опонентів за всі 45 хвилин вони так і не знайшли. "Олександрія" застосовувала високий пресинг, з яким "гірники" нічого не могли зробити. Як результат – за всю першу половину чемпіони жодного разу не вдарили по воротам Єрмакова.

Лише під кінець тайму, коли футболісти з Кіровоградщини трохи підсіли, "Шахтар" став підтискати. Але саме в цей час гості видали серію з чотирьох стандартів поспіль. Спочату був штрафний, а потім три кутових. Останній з них завершився небезпечним ударом Шабанова головою. Фактично, це був єдиний момент на дві команди за весь перший тайм. Треба також відзначити, наскільки якісно "гірники" виключили з грі Філіппова. Найкращий бомбардир олександрійців майже не трокався м'яча.

У перерві Пушіч зробив дві зміни у складі, випустивши Судакова та Егіналду. Це пожвавило гру господарів, стали з'являтися моменти. Втім, найбільш вбивчий з них на 67-й хвилині створили біля своїх воріт захисники "Олександрії". Дуже довго думав Шабанов, його обікрав Швед та віддав Егіналду. Бразилець увірвався в штрафний, прокинув повз Єрмакова та з гострого кута чи то бив, чи робив простріл. Як би там не було, на заваді м'яча став інший оборонець "містян" – Кампуш.

Чергове підсилення від Пушіча сталося на 73-й хвилині, коли на полі з'явився Еліас. І майже одразу спрацювала зв'язка джокерів "Шахтаря". Гравці "Олександрії" обрізалися в центрі поля, м'яч підхопив Судаков, віддав під удар Еліасу. Постріл бразильця парирував Єрмаков, але на добивання першим встиг Судаков. Так рахунок у матчі було відкрито.

"Олександрія" кинулася відіграватися, а "Шахтар" чатував на помилку суперників та шукав щастя у контратаках. Дві з них призвели до другого та третього голів у ворота "Олександрії". Спочатку спрацювала комбінація Судаков - Матвієнко - Егіналду, яка завершилась точним пострілом останнього. А потім і сам Судаков -- безперечно, головний герой матчу -- відзначився фірмовим голом, пробивши з-за меж штрафного.