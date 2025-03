Повернення Джедая: Циганков відзначився голом вперше за півроку (відео)

Іспанія, Ла Ліга, 26-й тур

"Жирона" – "Сельта" – 2:2

Голи: Циганков, 21, Еррера, 69 – Лосада, 37, Алонсо, 51 (пенальті)

"Жирона", яка перед звітним матчем в першості Ла Ліги йшла 13-ю, приймала "Сельту" з Віго, що посідала 10-те місце. Різниця між суперниками складали лише одне очко.

Український вінгер Циганков вийшов у стартовому складі господарів і відзначився голом вже на 21-й хвилині. Він відкрив рахунок, відправивши м’яч у ворота з близької відстані після скидки головою від Еррери. Взяття воріт Циганков відсвяткував у вже фірмовому стилі: підняв над головою світловий меч із "Зоряних воєн". Відомо, що футболіст є фанатом цієї кіносаги.

Tsyhankov with his first goal since August



1-0 v Celta pic.twitter.com/Fkn1kac0yu