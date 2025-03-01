Повернення Джедая: Циганков відзначився голом вперше за півроку (відео)

Півзахисник збірної України та іспанської "Жирони" Віктор Циганков забив гол та зробив асист в матчі з "Сельтою" в чемпіонаті Ла Ліги.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинк у.

Іспанія, Ла Ліга, 26-й тур

"Жирона" – "Сельта" – 2:2

Голи: Циганков, 21, Еррера, 69 – Лосада, 37, Алонсо, 51 (пенальті)

"Жирона", яка перед звітним матчем в першості Ла Ліги йшла 13-ю, приймала "Сельту" з Віго, що посідала 10-те місце. Різниця між суперниками складали лише одне очко.

Український вінгер Циганков вийшов у стартовому складі господарів і відзначився голом вже на 21-й хвилині. Він відкрив рахунок, відправивши м’яч у ворота з близької відстані після скидки головою від Еррери. Взяття воріт Циганков відсвяткував у вже фірмовому стилі: підняв над головою світловий меч із "Зоряних воєн". Відомо, що футболіст є фанатом цієї кіносаги.

Tsyhankov with his first goal since August



1-0 v Celta pic.twitter.com/Fkn1kac0yu — Zorya Londonsk (@ZoryaLondonsk) March 1, 2025

"Наш улюблений Джедай", – миттєво відреагувала прес-служба каталонців на цю подію у соцмережах.

Зазначимо, що для Циганкова це лише другий гол в сезоні. Минулого разу українець забивав ще 29 серпня 2024 року у ворота "Осасуни".

"Жирона" не зуміла втримати перевагу та ще в першому таймі пропустила у відповідь. А на початку другої половини гри "Сельта" отримала право на пенальті і вийшла вперед. Максимум, що вдалося чинному бронзовому призеру чемпіонату Іспанії – відновити рівновагу. За 20 хвилин до фінального свистка відзначився Еррера. Він замкнув передачу з кутового, яку виконав Циганков. Таким чином українець до голу додав на свій рахунок ще й результативну передачу.

GOAL: Yangel Herrera

Girona 2-2 Celta Vigopic.twitter.com/Zlirx8E3Ul — Goals Xtra (@GoalsXtra) March 1, 2025

Здобувши одне очко, "Жирона" піднялась на 11-ту сходинку і тепер з 32-ма пунктами йде у таблиці одразу за "Сельтою". Втім, все ще зміниться, коли завершаться всі матчі поточного туру. Лідирують у чемпіонаті Іспанії "Барселона" та мадридський "Реал", які набрали по 54 очки. На один бал від них відстає столичний "Атлетіко".