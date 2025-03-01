"Шахтер" с суперигрой Судакова разгромил "Александрию" в матче лидеров: чемпионская гонка в УПЛ обостряется

УПЛ, 19 тур

"Шахтер" - "Александрия" - 3:0

Голы: Судаков, 77, 90+4, Эгиналду, 90

Накануне киевское "Динамо" неожиданно потеряло очки в игре с полтавской "Ворсклой". И это давало хорошие шансы преследователям киевлян, сошедшимся в очном поединке на номинально домашней для действующих чемпионов "Арене Львов".

"Александрия" в случае победы не только отрывалась от "Шахтера", но и приближалась к "Динамо" на расстояние одного "выстрела" - двух пунктов. "Горняки" же, при условии успеха, вообще опережали александрийцев по потерянным очкам (у "Шахтера" матч в запасе) и сокращали расстояние от киевлян. И только ничья не устраивала обоих соперников. Тогда бы все трое лидеров оставались на прежних позициях.

Первый тайм оказался очень строгим по содержанию, команды действовали дисциплинированно, но без лишнего риска. Мяч контролировала команда Марино Пушича, впрочем путей к воротам оппонентов за все 45 минут они так и не нашли. "Александрия" применяла высокий прессинг, с которым "горняки" ничего не могли сделать. Как результат - за всю первую половину чемпионы ни разу не ударили по воротам Ермакова.

Лишь под конец тайма, когда футболисты с Кировоградщины немного подсели, "Шахтер" стал поджимать. Но именно в это время гости выдали серию из четырех стандартов подряд. Сначала был штрафной, а затем три угловых. Последний из них завершился опасным ударом Шабанова головой. Фактически, это был единственный момент на две команды за весь первый тайм. Надо также отметить, насколько качественно "горняки" исключили из игры Филиппова. Лучший бомбардир александрийцев почти не касался мяча.

В перерыве Пушич сделал два изменения в составе, выпустив Судакова и Эгиналду. Это оживило игру хозяев, стали появляться моменты. Впрочем, наиболее убийственный из них на 67-й минуте создали у своих ворот защитники "Александрии". Очень долго думал Шабанов, его обокрал Швед и отдал Эгиналду. Бразилец ворвался в штрафную, пробросил мимо Ермакова и с острого угла то ли бил, то ли делал прострел. Как бы там ни было, на пути мяча стал другой защитник "горожан" - Кампуш.

Очередное усиление от Пушича произошло на 73-й минуте, когда на поле появился Элиас. И почти сразу сработала связка джокеров "Шахтера". Игроки "Александрии" обрезались в центре поля, мяч подхватил Судаков, отдал под удар Элиасу. Выстрел бразильца парировал Ермаков, но на добивание первым успел Судаков. Так счет в матче был открыт.

"Александрия" бросилась отыгрываться, а "Шахтер" ждал ошибку соперников и искал счастья в контратаках. Две из них привели ко второму и третьему голам в ворота "Александрии". Сначала сработала комбинация Судаков - Матвиенко - Эгиналду, которая завершилась точным выстрелом последнего. А потом и сам Судаков - бесспорно, главный герой матча - отметился фирменным голом, пробив из-за пределов штрафной.