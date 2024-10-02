"Шахтар" без жодного удару безславно програв "Аталанті" в основному раунді Ліги чемпіонів

Ліга чемпіонів, основний раунд, 1-й тур

"Шахтар" – "Аталанта" – 0:3

Голи: Джимсіті, 21, Лукман, 44, Белланова, 48

У дебюті зустрічі команди вирішили не відсиджуватися в обороні. Проте, гольові моменти створювали бергамаски. Ось Лукман із-під оборонця пробив повз стійку. А гострий простріл нігерійця в одній з наступних атак вчасно прочитав Різник.

"Богиня" посилила тиск і вийшла вперед перед екватором тайму. Допоміг "Аталанті" стандарт – штрафний на лівому фланзі. Після навісу повз м'яч пролетів Едерсон, але самотній Джимсіті в нього за спиною холоднокровно замкнув передачу Лукмана – 0:1.

Гол надав команді Джан П'єро Гасперіні наснаги атакувати далі. "Аталанта" фактично затиснула "гірників" на власній половині та забезпечила постійною роботою оборону "Шахтаря" на чолі з Різником. Ось Самарджіч із рикошетом пробив повз ворота. Далі Лукман другим темпом відправив м'яч вище рамки. Згодом Де Кетеларе з півкола штрафного не влучив у дев'ятку.

Другий м'яч відверто назрівав. І він таки трапився після ще двох змарнованих моментів: удару Лукмана головою у поперечину та Де Кетеларе – в руки голкіперу. Невтомний Лукман зіграв у стінку зі Самарджічем і після передачі партнера в дотик забив із центру штрафного.

У перерві Маріно Пушіч вирішив відмовитися від схеми з трьома центрбеками, випустивши правого оборонця Коноплю замість Грама. Хтозна, чи зміна формації принесла би бажані дивіденди "Шахтарю". Принаймні в першій атаці "гірників" саме свіжий українець завдав першого (!) удару донеччан за поєдинок.

Утім, постріл Коноплі після передачі Егіналдо пройшов повз дальню стійку. За іронією долі, через кілька хвилин третій гол у ворота "Шахтаря" прийшов саме з правого флангу оборони. Це Дзаппакоста виконав навіс, а Белланова головою замкнув дальню стійку.

Геть непристойним рахунок ледь не став на 51-й хвилині, коли Дзаппакоста з дистанції поцілив у стійку. "Гірники" відповіли дальній ударом Судакова повз ворота. Згодом Різник вчасно зреагував на постріл Самарджіча з-за меж штрафного майданчика.

Поступово темп зустрічі почав падати. Ролі ж команд фактично не змінилися – "Аталанта" вже не бажала рватися вперед, а "Шахтар" не міг нав'язати свою волю на чужій половині. Зрештою, "гірники" так і не спромоглися завдати бодай одного удару в рамку воріт "Богині", тож заслужено програли в німецькому Гельзенкірхені та залишилися з одним набраним пунктом у турнірі.