"Шахтер" без единого удара бесславно проиграл "Аталанте" в основном раунде Лиги чемпионов

Лига чемпионов, основной раунд, 1-й тур

"Шахтер" – "Аталанта" – 0:3

Голы: Джимсити, 21, Лукман, 44, Белланова, 48

В дебюте встречи команды решили не отсиживаться в обороне. Однако голевые моменты создавали бергамаски. Вот Лукман из-под защитника пробил мимо штанги. А острый прострел нигерийца в одной из следующих атак вовремя прочел Ризнык.

"Богиня" усилила давление и вышла вперед перед экватором тайма. Помог "Аталанте" стандарт – штрафной на левом фланге. После навеса мимо мяча пролетел Эдерсон, но одинокий Джимсити у него за спиной хладнокровно замкнул передачу Лукмана – 0:1.

Гол предоставил команде Джан Пьеро Гасперини силы атаковать дальше. "Аталанта" фактически зажала "горняков" на собственной половине и обеспечила постоянной работой оборону "Шахтера" во главе с Ризныком. Вот Самарджич с рикошетом пробил мимо ворот. Дальше Лукман вторым темпом отправил мяч выше створа. Впоследствии Де Кетеларе из полукруга штрафной не попал в девятку.

Второй мяч откровенно назревал. И он случился после еще двух упущенных моментов: удара Лукмана головой в перекладину и Де Кетеларе – в руки голкипера. Неутомимый Лукман сыграл в стенку с Самарджичем и после передачи партнера в касание забил из центра штрафной.

В перерыве Марино Пушич решил отказаться от схемы с тремя центрбеками, выпустив правого защитника Коноплю вместо Грама. Кто знает, принесло бы изменение формации желаемые дивиденды "Шахтеру" или нет. По крайней мере, в первой атаке "горняков" именно свежий украинец нанес первый (!) удар дончан в поединке.

Впрочем, выстрел Конопли после передачи Эгиналдо прошел мимо дальней штанги. По иронии судьбы через несколько минут третий гол в ворота "Шахтера" пришел именно с правого фланга обороны. Это Дзаппакоста исполнил навес, а Белланова головой замкнул дальнюю штангу.

Совсем неприличным счет едва не стал на 51-й минуте, когда Дзаппакоста с дистанции попал в штангу. "Горняки" ответили дальним ударом Судакова мимо ворот. Впоследствии Ризнык вовремя среагировал на выстрел Самарджича из-за пределов штрафной.

Постепенно темп встречи начал падать. Роли команд фактически не изменились – "Аталанта" уже не желала рваться вперед, а "Шахтер" не мог навязать свою волю на чужой половине. В конце концов, "горняки" так и не смогли нанести хотя бы один удар в створ ворот "Богини", поэтому заслуженно проиграли в немецком Гельзенкирхене и остались с одним набранным пунктом в турнире.