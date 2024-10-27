Золотий матч, шапка Луческу та купа бійок: топ подій Класичного між "Динамо" та "Шахтарем"

"Гірники" кинули виклик безумовному флагману вітчизняного футболу 90-х на початку століття. У сезоні 2000/01 "біло-сині" стали чемпіоном під керівництвом Валерія Лобановського, випередивши "Шахтар" усього на 1 очко. Президент "Шахтаря" Рінат Ахметов відреагував радикально – до нової кампанії змінив Віктора Прокопенка на італійця Невіо Скалу. І той з першої спроби завоював "золото".

З того часу футбольне протистояння Києва та Донецька набуло статус головного, а згодом і Класичного. За понад два десятиліття українські гранди провели десятки матчів, завоювали титули в очних протистояннях, а ще згенерували з добру сотню мемів і скандалів різного рівня. Зокрема, футболісти обох команд не цуралися лупцювати один одного в дербі.

Спеціально під Класичне створили і Суперкубок України. Перший же розіграш у 2004 році перетворився на справжній трилер. "Динамо" та "Шахтар" обмінялися голами в основний час (Гусєв і Лєвандовскі) та перейшли до серії пенальті. З одинадцятиметровими команди затягнули – розв'язка настала на десятих ударах. Нинішній керманич "біло-синіх" Шовковський спершу парирував удар Беркеуана, а потім сам елегантно переграв Лаштувку.

На фініші сезону 2005/06 взагалі склалася унікальна ситуація. "Шахтар" і "Динамо" набрали по 75 очок, тож чемпіона з'ясували в окремому, "золотому" поєдинку. Його вирішили провести в Кривому Розі. Та й тут суперники виявилися рівними – нападник "гірників" Маріка відкрив рахунок на 60-й хвилині, але на 80-й центрбек киян Родольфо підключився до атаки й зрівняв рахунок. Аж в овертаймі титул "Шахтарю" приніс Агахова.

Восени того ж року стався чи не перший з цілої плетениці скандальних епізодів. Команда Мірчі Луческу гостювала в Києві в 13-му турі чемпіонату України. У середині першого тайму "гірників" підвів Чигринський, який ногою відштовхнув Клебера та отримав пряму червону. Румунський тренер "Шахтаря" розійшовся не на жарт. Щось довго доводив арбітру, кинув спересердя шапку, отримав вилучення і видав фразу на віки – "Браво, федераціє!".

Ще одна цікава історія трапилася в сезоні 2011/12. На "Донбас Арені" під завісу першого тайму вирішив схитрувати Гармаш, якому надали медичну допомогу. Він вирішив скоротити шлях до повернення на поле, але отримав другий "гірчичник" від арбітра Вакса за вихід на газон без дозволу. Зчинилася штовханина, зокрема між двома лавами запасних. Алієв узяв за барки помічника Луческу Александру Спірідона, керманич "Динамо" Юрій Сьомін копнув подалі пляшку з водою, а вгамувалися пристрасті лише за кілька хвилин.

Чи не найжорстокіша бійка між командами відбулася в кампанії 2015/16. "Шахтар" домінував, але простої перемоги "гірникам" було замало. Коли донеччани забили втретє, то попровокувати вболівальників "Динамо" вирішив Степаненко. Поки одноклубники святкували взяття воріт, він побіг у напрямку трибун "біло-синіх" і почав показувати на герб "Шахтаря". Як наслідок, на шляху назад отримав поштовх Віди, а потім і справжній копняк від Ярмоленка.

Зав'язалася реальна бійка "стінка на стінку" за участі запасних обох команд. На Ярмоленка налетіли Кучер із Ракицьким, поквитатися зі Степаненком прагнули ледь не всі "динамівці". Суддівська бригада відреагувала стримано – дочекалася спаду пристрастей, а потім виписала вилучення головним дійовим особам (Степаненко, Ярмоленко) і Кучеру та відправила переглядати матч на загальних місцях Луческу.

Утім, після вторгнення РФ у Крим і на Донбас градус футбольних протистоянь помітно знизився. Знову підігріли інтерес до Класичного дві події. Сенсаційний перехід форварда Мораєса з "Динамо" в "Шахтар" у 2018 році та призначення Луческу керманичем "біло-синіх" у 2020-му. Особисто трансфер за маршрутом Київ – Донецьк сприйняв оборонець столичного гранда Попов. У кубковому протистоянні в сезоні 2019/20 він кілька разів жорстко зустрів бразильського українця і надихнув мережеві меми в стилі fatality, де Мораєс "відлітає" від центрбека "Динамо".

Нових дотепів довго чекати не довелося. "Біло-сині" під керівництвом румунського фахівця розпочали зі здобутого в протистоянні з "Шахтарем" Суперкубка України-2020. "Динамо" покарало "гірників" трьома м'ячами проти одного, а під завісу поєдинку Луческу мемово сховався від дощу під величезним рушником. Кияни ще й чемпіоном у тому сезоні з легкістю стали, обмінявшись з донеччанами виїзними перемогами...

На цей момент команди 72 рази зустрілися в чемпіонаті України. "Динамо" здобуло 25 перемог, а "Шахтар" – 28 перемог. Різниця забитих і пропушених м'ячів наразі на користь "гірників" – 88:84. Водночас на полі "біло-синіх" кияни ведуть (16 перемог проти 11-ти, голи – 49:39). Покращити статистику обидві команди намагатимуться 27 жовтня в 11-му турі УПЛ 2024/25.