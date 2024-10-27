"Шахтер" одолел "Динамо" в чемпионате юношеских команд перед Классическим УПЛ

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка .

Премьер-лига, Чемпионат U-19, 11-й тур

"Динамо" U-19 – "Шахтер" U-19 – 0:1

Гол: Цуканов, 48

В дебюте встречи "бело-синие" были активнее. Дважды воротам "горняков" угрожал Пономаренко, но в первом случае форвард пробил мимо створа, а во втором – отчаянно сыграл защитник. Ударами издали отличились Дикий и Осипенко.

Но дальше "Шахтер" U-19 отодвинул игру подальше от собственных владений. На поле стало больше борьбы, а об угрозах чужим воротам футболисты обеих команд стали забывать. Зато собрали целый букет "горчичников". Предупреждение получил даже наставник "горняков" Алексей Белик.

Зато на старте второй половины "Шахтер" U-19 повел в счете. Цуканов оказался на добивании после сэйва Суркиса и отправил мяч в незащищенную сторону ворот киевлян. Оборона юношеской команды "Динамо" сигнализировала об офсайде, но судейская бригада гол засчитала.

После пропущенного мяча "бело-синие" прибавили в атаке. В частности, бдительность голкипера "горняков" проверили Осипенко (дважды), Саленко и Редушко. Под занавес поединка Баглай вытащил опасный выстрел Ищенко в девятку. А в добавленное арбитром время за киевлян сыграла перекладина, когда Петрук оказался на добивании.

В конце концов "Шахтер" U-19 одержал минимальную победу и стал единоличным лидером турнирной таблицы (31 очко). Юношеская команда "Динамо" остается второй (28 пунктов). Третьим в Чемпионате юношеских команд идет ковалевский "Колос" (24 очка).