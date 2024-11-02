"Шахтер" одержал трудовую победу над "Черноморцем" в Премьер-лиге

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка .

Украина, Премьер-лига, 12-й тур

"Шахтер" – "Черноморец" – 2:1

Голы: Зубков, 17, Бондаренко, 45+2 – Габелок, 20

С первых минут "горняки" прогнозированно взяли мяч под контроль. Впрочем, ни одного голевого момента подопечные Марино Пушича на стартовом отрезке не создали. Зато "моряки" организовали полувозможность, когда Янаков размял Ризныка дальним ударом.

Значительно активнее команды провели вторую четверть тайма. На 17-й минуте "Шахтер" повел в счете – Гомес забросил из глубины в штрафную, куда ворвался Зубков и пробил мимо голкипера. Тут же "горняки" едва не удвоили преимущество, но Рудько среагировал на удар Бондаренко.

Сэйв голкипера "Черноморца" оказался уместным. Фактически следующая атака одесситов завершилась ответным голом. Скиба из зоны правого инсайда мягко набросил в штрафную, где Габелок принял мяч и вторым касанием с разворота отправил мяч в ворота хозяев.

"Шахтер" вынужден был начать заново. Команда Пушича фактически расположилась на чужой половине, ища возможности забить во второй раз. Ближайшим к успеху был Судаков, но попал в перекладину. Еще один его удар прошел мимо ворот, а Невертон из пределов штрафной не переиграл Рудько.

В конце концов "горняки" оформили гол в раздевалку. Помог "Шахтеру" стандарт – угловой. Судаков подал на ближнюю штангу, где Сикан переправил мяч на дальнюю, а оттуда Гомес головой пробил в перекладину. Мяч отскочил во вратарскую, где самым ловким оказался Бондаренко.

На старте второй половины Янаков снова проверил бдительность Ризныка выстрелом с дистанции. В ответ Невертон пробил в руки Рудько после передачи Судакова. Впоследствии последний не смог акцентированно пробить после перспективного паса Бондаренко перед штрафным.

Постепенно "горняки" ослабили хватку. Подопечные Пушича продолжили владеть инициативой, но до особой остроты у ворот "моряков" дело доводили крайне редко. Слаженно действовала и оборона команды Александра Бабича. Правда, теперь этого было недостаточно для положительного результата.

Организовать финальный штурм "Черноморец не сумел. Как следствие, домой "моряки" возвращаются хоть и с достойным, но поражением. "Шахтер" же набрал 23 очка и поднялся в топ-3 УПЛ. Одесский коллектив остался на 10-й строчке в турнирной таблице (12 пунктов).