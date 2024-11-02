"Карпати" розромили "Лівий Берег" на старті туру УПЛ

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку .

Україна, Прем'єр-ліга, 12-й тур

"Карпати" – "Лівий Берег" – 3:0

Голи: Підлепенець, 71, Очеретько, 75 (пенальті), 90+1

Команди розпочали в невисокому темпі. Спершу ініціативою заволоділи "лелеки", але гострішими були атаки львів'ян. До екватору тайму "Карпати" змарнували дві нагоди – Ігор не переграв Механіва в ближньому куті, а Очеретько пробив повз стійку з дистанції.

У середині тайму "леви" ще двічі створили небезпеку біля воріт "Лівого Берега". Шах із півкола штрафного відправив м'яч поруч зі стійкою. Натомість Ігор зіграв головою на ближній після навісу Підлепенця – повз рамку. Гості ж не створили гольового моменту бодай зі стандартів.

На старті другої половини "Карпати" додали в активності. Механів змушений був двічі вступити в гру. Для початку він парирував дальній постріл Підлепенця, а згодом зреагував на удар Шаха після навісу партнера по команді. "Лелеки" ще більше притиснулися до власних воріт.

Зрештою, за такий підхід підопічні Віталія Первака поплатилися. Долю зустрічі вирішив Очеретько. Спершу орендований у донецького "Шахтаря" хавбек слаломно пройшов кількох суперників і прокинув на Устименка, а той вивів на порожні ворота Підлепенця – 1:0.

Ще за кілька хвилин Підлепенець у межах штрафного влучив у руку Шаповала – пенальті. До позначки підійшов Очеретько та пробив у правий бік воріт. Фахівець з одинадцятиметрових Механів хоч і зреагував на удар, але відбити м'яч не зумів.

Окрилені "Карпати" полетіли влаштувати розгром. Команда Владислава Лупашка накочувала хвилі атак на володіння "лелек" і таки досягла свого в доданий арбітром час. Той же Очеретько пробив із льоту з лінії штрафного другим темпом після заблокованого удару Устименка та встановив підсумковий результат.

Перемога принаймні тимчасово вивела "Карпати" на 5-те місце в турнірній таблиці. Львів'яни набрали 15 очок. Тим часом "Лівий Берег" залишився серед аутсайдерів першості (8 пунктів).