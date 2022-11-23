"Шахтар" здобув непросту перемогу над "Ворсклою" у Прем'єр-лізі

Україна, Прем'єр-ліга, 15-й тур

"Шахтар" – "Ворскла" – 3:2

Голи: Судаков, 27, Криськів, 47, Мудрик, 86 (пенальті) – Сефері, 62, Челядін, 75

Нереалізований пенальті: Траоре, 64

Левова частка подій першого тайму протистояння на "Арені Львів" залишилася поза увагою глядачів. Через масований обстріл енергетичної інфраструктури армією РФ виникли проблеми зі світлом, а з ними і труднощі з організацією телетрансляції.

Зрештою, матч для багатьох "розпочався" із середини тайму. "Гірники" забили майже відразу після цього. Це Судаков отримав передачу від Мудрика змістився до півкола штрафного майданчика та розкішно поклав м'яч у дальній нижній кут воріт – 1:0.

А на старті другої половини "Шахтар" закріпив власну перевагу. Траоре вивів на ударну позицію Криськіва, а хавбек "гірників" своєю нагодою скористався і забив третій м'яч у листопаді. До цього він забивав "Інгульцю" і "Вересу".

Полтавці, однак, не знітилися та за якихось 20 хвилин повністю перевернули гру. Перший гол прийшов із правого флангу – Пердута прострілив до штрафного майданчика, а м'яч після кількох рикошетів відскочив до Сефері. Албанець холоднокровно відправив м'яч у сітку.

Додатковий імпульс "Ворсклі" додав голкіпер Різник. На 64-й хвилині він парирував одинадцятиметровий. Траоре намагався пробити воротаря "панєнкою", але той розгадав задум буркінійця і ногою відбив м'яч. На 75-й же хвилині гості зрівняли рахунок. Пердута знову виконав простріл, м'яч опинився у Челядіна, а він у кілька дотиків пробив Трубіна – 2:2!

Та переможцем двобою став "Шахтар". Допоміг донеччанам VAR. Після перегляду відеоповтору арбітр угледів гру рукою у карній зоні полтавців і вказав на позначку. Цього разу пенальті взявся виконувати Мудрик і переграв Різника, хоч і не без труднощів.

Завдяки цій перемозі "Шахтар" наблизився до "Дніпра-1" на відстань п'яти очок. У "гірників" тепер 30 пунктів (13 матчів). "Спортклубівці" свій сьогоднішній матч не зіграли за домовленістю з "Олександрією" під час масштабної повітряної тривоги.