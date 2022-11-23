Лідер УПЛ не дограв матч через повітряну тривогу: поєдинок відбудеться навесні
Новий масштабний ракетний обстріл України російською армією зірвав зустріч в українській Прем'єр-лізі між СК "Дніпро-1" та "Олександрією". Матч дограють уже в 2023 році.
Про це заявив журналіст Ігор Циганик, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter телеведучого.
Поєдинок "Дніпро-1" – "Олександрія" розпочався о 13:00. Матч прийняв ужгородський стадіон "Авангард".
Однак, на 10-й хвилині зустрічі команди пішли в укриття через повітряну тривогу в усіх регіонах України, окрім окупованого Криму. На Закарпатті просигналізували про безпечність виходу з бомбосховищ о 15:13. Проте, команди на поле не повернулися.
За даними Telegram-каналу "УПЛ жива", менеджменти "Дніпра-1" та "Олександрії" домовилися, що в разі тривалої повітряної тривоги поєдинок не гратимуть у четвер, 24 листопада. Натомість суперники дійшли згоди про перенесення матчу на весну.
Звітний поєдинок – перенесений матч 1-го туру. Тоді зустріч не відбулася через участь "спортклубівців" у кваліфікації Ліги Європи.
Дніпро-1 - Олександрія дограватимуть навесні!— Igor Tsyganyk (@tsyganyk) November 23, 2022
До слова, українська Прем'єр-ліга обрала найкращих гравця і тренера в жовтні.
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