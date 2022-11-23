"Шахтер" одержал непростую победу над "Ворсклой" в Премьер-лиге

Украина, Премьер-лига, 15-й тур

"Шахтер" – "Ворскла" – 3:2

Голы: Судаков, 27, Крыськив, 47, Мудрик, 86 (пенальти) – Сефери, 62, Челядин, 75

Нереализованный пенальти: Траоре, 64

Львиная доля событий первого тайма противостояния на "Арене Львов" осталась без внимания зрителей. Из-за массированного обстрела энергетической инфраструктуры армией РФ возникли проблемы со светом, а с ними и трудности с организацией телетрансляции.

В конце концов матч для многих "начался" с середины тайма. "Горняки" забили почти сразу после этого. Это Судаков получил передачу от Мудрика, сместился к полукругу штрафной и роскошно уложил мяч в дальний нижний угол ворот – 1:0.

А на старте второй половины "Шахтер" закрепил собственное преимущество. Траоре вывел на ударную позицию Крыськива, а хавбек "горняков" своей возможностью воспользовался сполна и забил третий мяч в ноябре. До этого он забивал "Ингульцу" и "Вересу".

Полтавчане, однако, не сникли и в течение каких-то 20 минут полностью перевернули игру. Первый гол пришел с правого фланга – Пердута прострелил в штрафную, а мяч после нескольких рикошетов отскочил к Сефери. Албанец хладнокровно отправил мяч в сетку.

Дополнительный импульс "Ворскле" добавил голкипер Ризнык. На 64-й минуте он парировал одиннадцатиметровый. Траоре пытался пробить вратаря "паненкой", но тот разгадал замысел буркинийца и ногой отразил мяч. На 75-й минуте гости сравняли счет. Пердута снова выполнил прострел, мяч оказался у Челядина, а он в несколько касаний пробил Трубина – 2:2!

Но победителем поединка стал "Шахтер". Помог дончанам VAR. После просмотра видеоповтора арбитр увидел игру рукой в ​​штрафной полтавчан и указал на отметку. В этот раз пенальти взялся исполнять Мудрик и переиграл Ризныка, хотя и не без труда.

Благодаря этой победе "Шахтер" подобрался к "Днепру-1" на расстояние пяти очков. У "горняков" теперь 30 пунктов (13 матчей). "Спортклубовцы" свой сегодняшний матч не сыграли по договоренности с "Александрией" во время масштабной воздушной тревоги.