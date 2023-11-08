"Шахтар" забрав обидві нагороди за підсумками туру УПЛ

За підсумками 13-го туру вітчизняної першості українська Прем'єр-ліга віддала нагороди найкращим гравцеві та тренеру представникам донецького "Шахтаря".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт УПЛ .

Вінгер "гірників" Олександра Зубков – футболіст туру чемпіонату України. Українець оформив переможний м'яч у принциповому протистоянні з київським "Динамо".

Зірка "Шахтаря" відзначився голом на старті другої половини Класичного. Зубкова на оперативний простір вивів Невертон, який розрізною передачею залишив у ролі статиста Попова. Крайній нападник донеччан легко переграв Бущана.

Натомість керманич "гірників" Маріно Пушіч – найкращий тренер 13-го туру. Призначений 24 жовтня тренер проти "Динамо" провів перший на чолі "Шахтаря" поєдинок чемпіонату України. Він замінив на посаді в. о. коуча донеччан Срну.

На першому етапі найкращих гравця та тренера туру називали журналісти низки видань, а на другому – за чотирьох номінантів голосували вболівальники в соцмережах УПЛ. Зубков випередив Філіппова, Квасницю та Краснопіра. Натомість Пушіч виявився кращим за Іващенка, Максимова та Голодюка.