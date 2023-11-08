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"Шахтер" забрал обе награды по итогам тура УПЛ

Киев, Среда 08 ноября 2023 15:56
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"Шахтер" забрал обе награды по итогам тура УПЛ Фото: Марино Пушич (facebook.com/fcshakhtar)
Автор: Антон Федорцив

По итогам 13-го тура отечественного первенства украинская Премьер-лига отдала награды лучшим игроку и тренеру представителям донецкого "Шахтера".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт УПЛ.

Вингер "горняков" Александра Зубков – футболист тура чемпионата Украины. Украинец оформил победный мяч в принципиальном противостоянии с киевским "Динамо".

Звезда "Шахтера" отличился голом на старте второй половины Классического. Зубкова на оперативное пространство вывел Невертон, разрезной передачей оставивший в роли статиста Попова. Крайний нападающий дончан легко обыграл Бущана.

В свою очередь наставник "горняков" Марино Пушич – лучший тренер 13-го тура. Назначенный 24 октября тренер против "Динамо" провел первый во главе "Шахтера" поединок чемпионата Украины. Он заменил в должности и. о. коуча дончан Срну.

На первом этапе лучших игрока и тренера тура называли журналисты ряда изданий, а на втором – за четырех номинантов голосовали болельщики в соцсетях УПЛ. Зубков опередил Филиппова, Квасницу и Краснопира. Пушич же оказался лучше Иващенко, Максимова и Голодюка.

&quot;Шахтер&quot; забрал обе награды по итогам тура УПЛ

К слову, накануне "Шахтер" неожиданно одолел "Барселону" дома и фактически гарантировал себе евровесну.

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